МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Возобновление контактов с Россией неизбежно, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"В "коалиции желающих" или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. Сейчас — с европейской точки зрения — мы делегировали эту роль Соединенным Штатам, и из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь. Так что я полностью согласен с президентом (Эстонии Аларом. — Прим. Ред.) Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией. Вопрос в том — когда", — передает его слова ERR.
Президент Эстонии Алар Карис накануне заявил, что Европе нужно уже сейчас готовиться к возобновлению контактов с Россией на период после завершения украинского конфликта.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Европа сама вывела себя из процесса украинского урегулирования. Все изменения, которые предлагают страны ЕС по мирному плану США, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.