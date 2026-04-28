Рейтинг@Mail.ru
Стубб сделал новое заявление о переговорах с Россией
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 28.04.2026
Стубб сделал новое заявление о переговорах с Россией

Президент Финляндии заявил о неизбежности восстановления контактов с РФ

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что возобновление контактов с Россией неизбежно.
  • Стубб отметил, что ключевым остается вопрос, когда будет восстановлен диалог с Россией: до завершения конфликта на Украине или после.
  • Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европе нужно готовиться к возобновлению контактов с Россией на период после завершения украинского конфликта.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Возобновление контактов с Россией неизбежно, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"В "коалиции желающих" или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. Сейчас — с европейской точки зрения — мы делегировали эту роль Соединенным Штатам, и из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь. Так что я полностью согласен с президентом (Эстонии Аларом. Прим. Ред.) Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией. Вопрос в том — когда", — передает его слова ERR.
По мнению финского президента, ключевым остается вопрос, когда будет восстановлен диалог: до завершения конфликта на Украине или после. Кроме того, Стубб отметил, что Россия "по-прежнему останется соседом Финляндии и Эстонии".
Президент Эстонии Алар Карис накануне заявил, что Европе нужно уже сейчас готовиться к возобновлению контактов с Россией на период после завершения украинского конфликта.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Европа сама вывела себя из процесса украинского урегулирования. Все изменения, которые предлагают страны ЕС по мирному плану США, направлены на то, чтобы заблокировать процесс.
В миреРоссияАлар КарисЕвросоюзФинляндияВладимир ПутинЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала