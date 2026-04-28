Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 28.04.2026 (обновлено: 16:48 28.04.2026)
На Западе сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине

© REUTERS
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© REUTERS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ЕС способен лишь откладывать завершение конфликта на Украине, что будет играть на руку России.
  • По мнению аналитика, Россия стала сильнее, ее армия увеличилась, военное производство лучше организовано и выпускает больше вооружений, чем Европа.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ЕС способен лишь откладывать завершение конфликта на Украине, что будет играть на руку России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"У европейцев нет стратегии, которая позволила бы им победить, у них нет и дипломатической стратегии. Все, что она могут — это максимально затягивать конфликт", — отметил он.
По мнению аналитика, ЕС пользуется продолжением конфликта на Украине в попытках ослабить Россию, однако это не работает.
"Россия не ослабла — она стала сильнее. Ее армия сейчас значительно больше, чем была четыре года назад. Военное производство лучше организовано и выпускает гораздо больше вооружений, чем Европа. <…> Кроме того, Россия, по сути, лучше любой другой армии отработала способы ведения дроновой войны", — заявил Меркурис.
Таким образом, затягивание конфликта на Украине играет против Запада и усиливает настороженность Москвы в отношении крайне непоследовательной и странной политики, которой сейчас придерживается Европа, заключил эксперт.
В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАлександр МеркурисЕвросоюзМария ЗахароваУкраинаЕвропаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала