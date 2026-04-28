МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ЕС способен лишь откладывать завершение конфликта на Украине, что будет играть на руку России, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"У европейцев нет стратегии, которая позволила бы им победить, у них нет и дипломатической стратегии. Все, что она могут — это максимально затягивать конфликт", — отметил он.
"Россия не ослабла — она стала сильнее. Ее армия сейчас значительно больше, чем была четыре года назад. Военное производство лучше организовано и выпускает гораздо больше вооружений, чем Европа. <…> Кроме того, Россия, по сути, лучше любой другой армии отработала способы ведения дроновой войны", — заявил Меркурис.
Таким образом, затягивание конфликта на Украине играет против Запада и усиливает настороженность Москвы в отношении крайне непоследовательной и странной политики, которой сейчас придерживается Европа, заключил эксперт.
В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".