"Лучший выход". В Японии сделали внезапное заявление о России - РИА Новости, 28.04.2026
16:18 28.04.2026

"Лучший выход". В Японии сделали внезапное заявление о России

Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Московский Кремль. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели издания Nikkan Sports поддержали предстоящий визит японского политика Мунэо Судзуки в Москву.
  • Один из пользователей написал, что Японии нужны хорошие отношения с Россией.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Читатели издания Nikkan Sports поддержали скорый визит японского политика Мунэо Судзуки в Россию.

"Поездка необходима. Нам нужны хорошие отношения со страной, которая никому не поддается", — написал один из комментаторов.
"Я действительно восхищаюсь его энергией. Чтобы преодолеть нынешний кризис, когда Япония лишилась сырой нефти — причем по вине Америки, и защитить жизни японцев, закупка нефти у России — лучший выход. Возможно, это под силу только Мунэо Сузуки. Я возлагаю на него большие надежды", — поддержал другой.

"Полагаю, сенатор Судзуки столкнется с давлением внутри страны. Но у него прочные связи с Россией, и как бы нелегко ему ни пришлось, он справится. Надеюсь, он сделает все возможное, чтобы создать возможность для переговоров с Японией", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Я доверяю Мунэо Судзуки. Это политик, действительно трудящийся на благо народа. Все это видят. Это политик высшей пробы, который не колеблется как флюгер вслед за ветром, дующим из Америки. Я согласен с его мнением о России. Я уверен, что Украине никогда не победить в этом конфликте", — заключили читатели.

Судзуки Мунэо - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Он посещал ее в октябре 2023, августе 2024 и в декабре 2025 года. За поездку в октябре 2023 года его подвергли резкой критике, в том числе и со стороны своей Партии обновления Японии (Ниппон исин-но-кай), членом которой он тогда являлся, что заставило его выйти из ее рядов. Формально причиной критики стало то, что он не уведомил парламент о своем отсутствии.
