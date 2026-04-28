Набиуллина: Россия никогда не сталкивалась с таким дефицитом рабочей силы - РИА Новости, 28.04.2026
13:25 28.04.2026 (обновлено: 13:30 28.04.2026)
Набиуллина: Россия никогда не сталкивалась с таким дефицитом рабочей силы

Набиуллина: Россия никогда не жила в таком дефиците рабочей силы

Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия никогда ранее не сталкивалась с таким дефицитом рабочей силы, заявил глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
  • Владимир Путин сообщал, что уровень безработицы в стране держится на низком уровне и составляет 2,1%.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия никогда не жила в таком дефиците рабочей силы, заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.
"Особенность ситуации сейчас – это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию", – сказала она на "Альфа-Саммите".
Президент России Владимир Путин заявлял в середине апреля, что уровень безработицы в стране продолжает держаться на низком уровне и сейчас составляет 2,1%.
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
