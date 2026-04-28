Дмитриев посоветовал Швеции обратиться за авиатопливом к России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Швеции на фоне потенциального дефицита авиакеросина стоит обратиться за топливом к России, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на шведского министра энергетики Эббу Буш сообщило, что власти страны выпустили раннее предупреждение о возможном дефиците авиатоплива из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Глава энергетического агентства Швеции Каролина Ассеруп, слова которой также приводило агентство, заявила, что страна не исключает перехода к нормированию авиационного топлива при наихудшем сценарии. Однако дальнейшее развитие ситуации, по ее словам, в значительной степени зависит от того, как рынок адаптируется к ситуации.
