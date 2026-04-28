Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 28.04.2026
Дмитриев посоветовал Швеции обратиться за авиационным топливом к России

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Швеции обратиться за авиатопливом к России.
  • Власти Швеции выпустили предупреждение о возможном дефиците авиатоплива из-за конфликта на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Швеции на фоне потенциального дефицита авиакеросина стоит обратиться за топливом к России, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Раскайтесь и попросите у России авиационное топливо", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на шведского министра энергетики Эббу Буш сообщило, что власти страны выпустили раннее предупреждение о возможном дефиците авиатоплива из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Глава энергетического агентства Швеции Каролина Ассеруп, слова которой также приводило агентство, заявила, что страна не исключает перехода к нормированию авиационного топлива при наихудшем сценарии. Однако дальнейшее развитие ситуации, по ее словам, в значительной степени зависит от того, как рынок адаптируется к ситуации.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Дмитриев посоветовал Туску запастись авиакеросином
24 апреля, 13:16
 
ЭкономикаРоссияШвецияБлижний ВостокКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала