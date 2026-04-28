Белоусов: стремление стран к военному присутствию в Азии недопустимо

14:19 28.04.2026 (обновлено: 14:51 28.04.2026)
Белоусов: стремление стран к военному присутствию в Центральной Азии недопустимо

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия считает недопустимым стремление внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии, заявил Министр обороны Андрей Белоусов.
  • Он подчеркнул, что деятельность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказывает деструктивное влияние на стабильность и провоцирует напряженность.
БИШКЕК, 28 апр - РИА Новости. Россия считает недопустимым стремление внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии, серьёзно озабочена ситуацией в Сирии, Ливане, Афганистане, гуманитарной катастрофой в секторе Газа, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Внимательно отслеживаем попытки вне региональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии. Считаем это недопустимым", - сказал Белоусов, выступая на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества во вторник в Бишкеке.
По словам министра обороны России, "вызывают серьёзную озабоченность ситуация в Сирии, Ливане и гуманитарная катастрофа в секторе Газа".
"Существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны. В том числе на пространство ШОС", - отметил он.
"Сохраняется нестабильность в Афганистане. Она остаётся главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы", - сказал Белоусов.
Он также подчеркнул, что "деструктивное влияние на стабильность продолжает оказывать деятельность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
"Их стремление переформатировать систему региональной безопасности на американоцентричную за счёт укрепления подконтрольных Вашингтону военно-политических структур. Подобные действия провоцируют напряжённость, подрывают региональную стабильность, повышают риски возникновения вооружённых конфликтов", - констатировал министр обороны РФ.
