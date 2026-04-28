Россия предусмотрела меры на случай наращивания Парижом ЯО, заявил Гатилов
06:38 28.04.2026
Россия предусмотрела меры на случай наращивания Парижом ЯО, заявил Гатилов

Гатилов: Россия примет меры на случай наращивания Франции ядерного оружия

  • Россия предусмотрела адекватные меры реагирования на случай наращивания Парижем ядерного оружия, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
  • Российская Федерация внимательно отслеживает ситуацию, подверкнул он.
ЖЕНЕВА, 28 апр - РИА Новости. Россия предусмотрела адекватные меры реагирования на случай наращивания Парижем ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Российская Федерация внимательно отслеживает ситуацию. Мы неизменно привержены ответственной и сдержанной линии. При этом на случай полноценной реализации упомянутых планов Франции и других стран НАТО у нас, несомненно, предусмотрены адекватные меры реагирования для обеспечения безопасности российского государства и его народа", - сказал дипломат.
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Гатилов заявил об опасности наращивания Парижом ядерного потенциала
В марте президент Франции Эммануэль Макрон объявил о том, что Франция ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.
Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе.
Россия учтет планы Франции размещать ядерное оружие в Европе, заявили в МИД
