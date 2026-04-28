В Бангладеш начали загрузку топлива в реактор энергоблока АЭС "Руппур"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реактор начата на построенном с участием России первом энергоблоке АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщила госкорпорация "Росатом".

Сегодня Бангладеш вступил в клуб государств, использующих мирный атом как надежный источник устойчивого развития, отметил Лихачев, слова которого приведены в сообщении.

"Несомненно, АЭС "Руппур" станет важнейшим элементом энергетической системы страны. Для "Росатома" этот проект – очередной важный шаг в развитии мировой атомной энергетики, в укреплении дружественных отношений с нашими зарубежными партнерами. Мы рады, что вместе с нашими бенгальскими друзьями участвуем в создании современной и надежной атомной станции и видим дальнейшие перспективы нашего сотрудничества", – добавил глава "Росатома".