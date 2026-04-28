В Бангладеш начали загрузку топлива в реактор энергоблока АЭС "Руппур"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бангладеш началась загрузка топлива в реактор первого энергоблока АЭС «Руппур».
- Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр науки и технологий Бангладеш Факир Махбуб Анам дали символическое разрешение на загрузку ядерного топлива.
- АЭС «Руппур» станет важнейшим элементом энергетической системы Бангладеш и важным шагом в развитии мировой атомной энергетики.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Загрузка ядерного топлива в реактор начата на построенном с участием России первом энергоблоке АЭС "Руппур" в Бангладеш, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Двадцать восьмого апреля 2026 г. на энергоблоке №1 АЭС "Руппур" (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта – инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") началась загрузка свежего ядерного топлива. Этот этап стал первым в рамках ключевого пускового этапа блока", - говорится в сообщении.
На площадке мероприятия присутствовали генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр науки и технологий Бангладеш Факир Махбуб Анам, которые дали символическое разрешение на загрузку ядерного топлива в первый энергоблок АЭС "Руппур". В активную зону реактора загрузят 163 тепловыделяющие сборки. Затем реактор выведут на минимально контролируемый уровень, то есть на устойчивый управляемый уровень мощности, после чего начнется постепенное повышение мощности. Следующим этапом станет энергетический пуск, когда вырабатываемое электричество начнет поступать в энергосеть Бангладеш.
Сегодня Бангладеш вступил в клуб государств, использующих мирный атом как надежный источник устойчивого развития, отметил Лихачев, слова которого приведены в сообщении.
"Несомненно, АЭС "Руппур" станет важнейшим элементом энергетической системы страны. Для "Росатома" этот проект – очередной важный шаг в развитии мировой атомной энергетики, в укреплении дружественных отношений с нашими зарубежными партнерами. Мы рады, что вместе с нашими бенгальскими друзьями участвуем в создании современной и надежной атомной станции и видим дальнейшие перспективы нашего сотрудничества", – добавил глава "Росатома".
АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 километрах от столицы Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200.