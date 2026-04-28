Особый противопожарный режим введен в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 28 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим установлен в Тюменской области с 28 апреля для защиты лесов, населенных пунктов и объектов экономики от возгораний, сообщается на сайте правительства региона.

"Особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов введен в Тюменской области с 28 апреля для предотвращения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор. Это необходимо, чтобы защитить наши леса, населенные пункты и объекты экономики от возгораний", - говорится в сообщении.

На время действия режима, уточняется в сообщении, в регионе запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора и других пожароопасных работ, разведение костров и использование пиротехнических изделий. Также установлен запрет на посещение лесов, он не касается тех, чья работа связана с пребыванием в лесах, охотников на пернатую дичь и отдыхающих на предоставленных для рекреационной деятельности лесных участках.