Рейтинг@Mail.ru
Особый противопожарный режим введен в Тюменской области
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:10 28.04.2026
Особый противопожарный режим введен в Тюменской области

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 28 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим установлен в Тюменской области с 28 апреля для защиты лесов, населенных пунктов и объектов экономики от возгораний, сообщается на сайте правительства региона.
"Особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов введен в Тюменской области с 28 апреля для предотвращения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор. Это необходимо, чтобы защитить наши леса, населенные пункты и объекты экономики от возгораний", - говорится в сообщении.
На время действия режима, уточняется в сообщении, в регионе запрещено проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора и других пожароопасных работ, разведение костров и использование пиротехнических изделий. Также установлен запрет на посещение лесов, он не касается тех, чья работа связана с пребыванием в лесах, охотников на пернатую дичь и отдыхающих на предоставленных для рекреационной деятельности лесных участках.
Контролируют соблюдение требований особого противопожарного режима государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками полиции и МЧС, отметили в правительстве. Патрулирование лесов проводится в усиленном режиме. Главам муниципалитетов рекомендовано организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих территорий с привлечением добровольной пожарной охраны и волонтеров.
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала