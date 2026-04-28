Первый за два месяца рейс из Ирана вылетел в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 25 апреля в Иране возобновились рейсы гражданской авиации.
- Первый за два месяца рейс из Ирана в Москву вылетел 28 апреля.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Mahan Air в Москву вылетел из столицы Ирана впервые с 26 февраля, сообщили РИА Новости в справочной службе "Шереметьево".
"Рейс ожидается в 9.18 мск, терминал С. Он вылетел", - рассказали в справочной службе.
Рейсы по этому маршруту были прекращены после закрытия воздушного пространства Ирана в связи с началом эскалации в конце февраля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. 25 апреля в Иране возобновились рейсы гражданской авиации, об этом сообщала организация гражданской авиации Ирана.