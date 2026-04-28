РЭЦ: второй магазин с производством русского хлеба открылся в Шанхае

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Второй магазин с производством традиционного русского хлеба открылся в Шанхае, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ)

"28 апреля в шанхайском районе Цзядин состоялось масштабное открытие второго в Шанхае магазина "Сделано в России", оснащенного полноценным производством традиционного русского хлеба. Это уже двадцатый магазин в розничной сети "Сделано в России" Российского экспортного центра (РЭЦ) в КНР", - отмечается в пресс-релизе.

В честь открытия запланирована трехдневная программа, которая предложит посетителям специальные условия: скидка 20% на весь ассортимент будет действовать для всех гостей площадки. Для аудитории, предпочитающей цифровые форматы, параллельно запущена прямая трансляция в Douyinсо специальными предложениями для покупателей. Кульминацией первых двух дней станет яркое уличное шоу с интерактивными зонами, дегустациями и выступлениями артистов.

Главная особенность шанхайского проекта - пекарня полного цикла. Ежедневно здесь небольшими партиями по старинным российским технологиям выпекается свежий хлеб. Технология ферментированного теста, строгий контроль качества и ручная формовка позволяют сохранить аутентичный вкус и аромат, впервые представляя их китайским потребителям в концепции "из печи к столу". Всего за неделю работы первого магазина в Шанхае с пекарней, открытие которого состоялось 18 апреля, жители Шанхая продемонстрировали стабильно высокий спрос на горячую выпечку, что подтверждает целесообразность масштабирования данного формата.

"Китайский потребитель все чаще выбирает товары с понятной историей, прозрачным происхождением и гарантированным качеством. Пекарня в новом магазине - это культурно-гастрономический мост, где традиции встречаются с современными стандартами ритейла. Мы видим высокий потенциал в формате "живого производства" и планируем интегрировать его в новые проекты сети в КНР", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Расширение сети магазинов "Сделано в России" за счет таких форматов, как пекарни полного цикла, подтверждает эффективность программы РЭЦ по продвижению экспорта и отражает стабильно растущий интерес китайских потребителей к российской продукции.

РЭЦ, в состав которого также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) и "Школа экспорта РЭЦ", является государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) и предоставляет отечественным компаниям финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки.