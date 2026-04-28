Экономический рост России без миграции обеспечить сложно, заявил Решетников - РИА Новости, 28.04.2026
11:54 28.04.2026 (обновлено: 12:07 28.04.2026)
Экономический рост России без миграции обеспечить сложно, заявил Решетников

Решетников: рост РФ без миграции обеспечить сложно, она нужна в разумных объемах

© РИА Новости / Алексей Даничев
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономический рост России без миграции обеспечить сложно.
  • Он подчеркнул необходимость разумной и выгодной миграции в ограниченных объемах.
  • По словам Решетникова, выстраивание системы привлечения и удержания необходимых кадров в России является сложной задачей.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Рост экономики России без миграции обеспечить будет сложно, она нужна в ограниченных и разумных объемах, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"(Еще один - ред.), момент, тоже о нем надо говорить. Как бы то ни было, без миграции нам экономический рост тоже обеспечить, наверное, будет сложно. Поэтому нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах. Но тем не менее она нужна", - сказал Решетников на сессии "Российская экономика через 10 лет" форума "Альфа-Саммит".
По его словам, выстраивание грамотной системы привлечения и удержания в России необходимых кадров - это тоже большой вызов.
Он также добавил, что решать эти проблемы придется в обострившихся условиях борьбы за кадры в мире.
