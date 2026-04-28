Песков прокомментировал возможность нового разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Кремлю пока нечего сказать о возможности нового телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается телефонного разговора, сегодня мне по этому поводу сказать нечего, но если это произойдет в дальнейшем, мы незамедлительно вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, комментируя тему контактов российского и американского лидеров.