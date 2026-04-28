В Раде назвали голод солдат ВСУ на позициях системной проблемой

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала системной проблемой ситуации, когда солдаты ВСУ голодают на позициях.
"Голод на позициях - системная проблема, а не частный случай", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Четырнадцатая отдельная механизированная бригада считается элитной в ВСУ. Бригада была сформирована в 2014 году в Волынской области.