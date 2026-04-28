Рада продлила действие военного положения на Украине - РИА Новости, 28.04.2026
13:14 28.04.2026
Рада продлила действие военного положения на Украине

Рада продлила еще на 90 дней действие военного положения на Украине

© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рада продлила срок действия военного положения на Украине еще на 90 дней.
  • Как рассказал депутат Ярослав Железняк, это делается уже 19-й раз.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Украинский парламент продлил еще на 90 дней срок действия военного положения на Украине, свидетельствует голосование депутатов Верховной рады, которое транслировал YouTube-канал парламента.
Владимир Зеленский в понедельник внес в Раду законопроект о продлении военного положения сроком на 90 дней.
Документ поддержали 315 депутатов. Украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем Telegram-канале написал, что военное положение на Украине продлевают уже 19-й раз.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор их действие многократно продлевалось.
