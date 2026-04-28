Мишустин рассказал, сколько новых работников нужно привлечь в экономику - РИА Новости, 28.04.2026
13:18 28.04.2026
Мишустин рассказал, сколько новых работников нужно привлечь в экономику

Мишустин: до 2032 года в российскую экономику нужно привлечь 12 млн работников

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Мишустин заявил, что до 2032 года в экономику России нужно привлечь свыше 12 миллионов работников.
  • Больше всего новых сотрудников потребуется в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, в сфере информации и связи.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Свыше 12 миллионов работников нужно привлечь в экономику России до 2032 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
«
"Сам часто общаюсь с руководителями компаний, чтобы узнать их оценку ситуации. Большинство из них говорит о том, что на их предприятия выпускники чаще всего трудоустраивались по той специальности сейчас, которую получили. Это не может не радовать. В прошлом году впервые разработали прогноз на семилетний период. Это, кстати, очень сложно, потому что, еще раз скажу, все меняется. Он показал, что до 2032 года отечественной экономике потребуется почти 12 миллионов новых сотрудников", - сказал премьер-министр в ходе выступления.
Он отметил, что больше всего – в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, в сфере информации и связи.
"И конечно, большой спрос на выпускников вузов и колледжей по таким направлениям подготовки, как машиностроение, химическая отрасль, ядерная энергетика и многие другие. Они крайне востребованы для реализации национальных проектов технологического лидерства", - добавил Мишустин.
Посетитель и сотрудница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Как встать на биржу труда: пошаговая инструкция
Вчера, 19:41
 
ЭкономикаРоссияМоскваМихаил Мишустин
 
 
