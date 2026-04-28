Песков рассказал о работе по недопущению атак Киева по российским городам - РИА Новости, 28.04.2026
12:28 28.04.2026 (обновлено: 12:33 28.04.2026)
Песков рассказал о работе по недопущению атак Киева по российским городам

Песков: ведется напряженная работа по недопущению атак Киева по НПЗ и городам РФ

  • Дмитрий Песков заявил, что ведется напряженная работа по недопущению атак киевского режима на нефтеперерабатывающие заводы и города России.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ведется напряженная работа по недопущению атак киевского режима на нефтеперерабатывающие заводы и города РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ведется напряженная работа в этом направлении", - сказал Песков журналистам, комментируя атаки на нефтекомплекс Туапсе.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил, что на НПЗ в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков украинских беспилотников. Идет его ликвидация, пострадавших нет. До этого нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атаке украинских БПЛА 16 и 20 апреля. Из-за пожаров, спровоцированных атаками беспилотников, в реку Туапсе попали нефтепродукты, их разлив локализовали.
