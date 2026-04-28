Песков рассказал о работе по недопущению атак Киева по российским городам

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ведется напряженная работа по недопущению атак киевского режима на нефтеперерабатывающие заводы и города РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил, что на НПЗ в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков украинских беспилотников. Идет его ликвидация, пострадавших нет. До этого нефтекомплекс в морском порту Туапсе подвергался атаке украинских БПЛА 16 и 20 апреля. Из-за пожаров, спровоцированных атаками беспилотников, в реку Туапсе попали нефтепродукты, их разлив локализовали.