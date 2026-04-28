В Федерации профсоюзов рассказали, при какой погоде можно не идти на работу

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Сотрудники имеют право не выходить на работу во время стихийных катаклизмов, если есть реальный риск для жизни, сообщил РИА Новости главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству, что в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова 27 апреля достигла рекордных для этого дня 12 сантиметров.​

"При возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера или стихийных бедствий, когда существует реальный риск для жизни работника по пути на работу, когда работник физически не может выйти из дома, рисковать жизнью по пути на работу не стоит", - сказал Безюков.

Он уточнил, что к таким ситуациям относятся сильные снегопады, пожары, наводнения и землетрясения. При этом работник должен своевременно уведомить работодателя и подтвердить обстоятельства официальными источниками. Например, предоставить данные метеослужб, дорожных и транспортных ведомств.

Безюков добавил, что травмы по пути на работу обычно не признаются производственными, если не используется транспорт работодателя. В связи с этим гражданин самостоятельно оценивает риск, когда едет на работу в непогоду.