Силы ПВО за ночь сбили 20 беспилотников над Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости. Военные отразили три атаки ВСУ на Севастополь за минувшую ночь, сбито 20 БПЛА, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"За минувший вечер и ночь на Севастополь было 3 атаки ВСУ. Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили все 3 атаки. Всего было сбито 20 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны, Инкермана и Балаклавском районе", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, никто из людей не пострадал.