- Силы ПВО за ночь сбили 186 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 186 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 22.00 27 апреля текущего года до 7.00 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 186 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.
