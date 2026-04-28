Под антироссийские санкции попали родственники бизнесменов, заявил Путин

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал, что под антироссийские санкции попали родственники бизнесменов до "третьего колена".
Глава государства во вторник провел совещание по обеспечению безопасности на выборах, на котором отметил, что экономика РФ сегодня сталкивается с серьезными внешними вызовами, в том числе с нелегитимными санкциями и другими негативными обстоятельствами.
"Вы знаете хорошо, в отношении многих наших предпринимателей и членов их семей причем даже не непосредственных членов семей – там, в третьем колене иногда – принимаются эти самые нелегитимные санкции. И в отношении компаний целых больших то же самое проводят", - отметил Путин.