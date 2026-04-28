Путин назвал служение Отечеству в переломный момент особой почетной миссией

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал служение Отечеству особой почетной миссией в такие переломные исторические моменты, которые сейчас переживает Россия.

Во вторник он собрал совещание по обеспечению безопасности на выборах 2026 года, в котором приняли участие руководители правоохранительных органов. Президент попросил руководство и личный состав всех органов правопорядка выполнять свои обязанности предельно ответственно и указал на важность предстоящей избирательной кампании для страны.