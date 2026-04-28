Путин призвал не ограничиваться лишь предупреждениями региональным властям
21:07 28.04.2026 (обновлено: 21:25 28.04.2026)
Путин призвал не ограничиваться лишь предупреждениями региональным властям

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил не ограничиваться только предупреждениями и предписаниями в работе с региональными властями.
  • Путин подчеркнул необходимость руководствоваться реальной обстановкой и решением задач, от которых зависит жизнь и безопасность людей.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил не ограничиваться только предупреждениями и предписаниями в работе с региональными властями, а руководствоваться реальной обстановкой и решением задач.
Глава государства во вторник собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах.
"Нужно стремиться к полному исполнению порядка и к полному исполнению всех требований закона и вообще в целом нормативной базы. Но в то же время нужно работать с местными властями, указывая на проблемы, но не ограничиваться исключительно только предупреждениями и предписаниями", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что уже говорил об этом ранее на муниципальном форуме - нужно руководствоваться не просто формальным подходом, а реальной обстановкой и решением задач, от которых зависит жизнь и безопасность людей. Это будет и правильно, и справедливо, заключил Путин.
"Прошу вас... анализировать ситуацию и предлагать, если это требуется, вносить какие-то изменения в нормативную базу, чтобы наши реальные действия соответствовали и закону и подзаконным актам", - добавил президент.
