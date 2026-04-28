Путин призвал не ограничиваться лишь предупреждениями региональным властям

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил не ограничиваться только предупреждениями и предписаниями в работе с региональными властями, а руководствоваться реальной обстановкой и решением задач.

Президент подчеркнул, что уже говорил об этом ранее на муниципальном форуме - нужно руководствоваться не просто формальным подходом, а реальной обстановкой и решением задач, от которых зависит жизнь и безопасность людей. Это будет и правильно, и справедливо, заключил Путин.