Путин призвал не ограничиваться лишь предупреждениями региональным властям

- Владимир Путин поручил не ограничиваться только предупреждениями и предписаниями в работе с региональными властями.
- Путин подчеркнул необходимость руководствоваться реальной обстановкой и решением задач, от которых зависит жизнь и безопасность людей.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил не ограничиваться только предупреждениями и предписаниями в работе с региональными властями, а руководствоваться реальной обстановкой и решением задач.
Глава государства во вторник собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах.
"Нужно стремиться к полному исполнению порядка и к полному исполнению всех требований закона и вообще в целом нормативной базы. Но в то же время нужно работать с местными властями, указывая на проблемы, но не ограничиваться исключительно только предупреждениями и предписаниями", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что уже говорил об этом ранее на муниципальном форуме - нужно руководствоваться не просто формальным подходом, а реальной обстановкой и решением задач, от которых зависит жизнь и безопасность людей. Это будет и правильно, и справедливо, заключил Путин.
"Прошу вас... анализировать ситуацию и предлагать, если это требуется, вносить какие-то изменения в нормативную базу, чтобы наши реальные действия соответствовали и закону и подзаконным актам", - добавил президент.