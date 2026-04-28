В Туапсе люди справляются с вызовами из-за ударов ВСУ, заявил Путин

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Люди в Туапсе справляются с вызовами, с которыми сталкиваются на фоне последствий ударов ВСУ, заявил президент России Владимир Путин.

"Серьезных угроз нет, люди справляются с теми вызовами, с которыми сталкиваются", - сказал глава государства в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.