Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе люди справляются с вызовами из-за ударов ВСУ, заявил Путин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 28.04.2026
В Туапсе люди справляются с вызовами из-за ударов ВСУ, заявил Путин

Путин: в Туапсе люди справляются с вызовами после атак ВСУ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что люди в Туапсе справляются с вызовами, с которыми сталкиваются на фоне последствий ударов ВСУ.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Люди в Туапсе справляются с вызовами, с которыми сталкиваются на фоне последствий ударов ВСУ, заявил президент России Владимир Путин.
"Серьезных угроз нет, люди справляются с теми вызовами, с которыми сталкиваются", - сказал глава государства в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.
Как сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале, на территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня. Оперштаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Пожар тушат 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.
Вчера, 21:04
 
ТуапсеРоссияКраснодарский крайВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала