В Туапсе люди справляются с вызовами из-за ударов ВСУ, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что люди в Туапсе справляются с вызовами, с которыми сталкиваются на фоне последствий ударов ВСУ.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Люди в Туапсе справляются с вызовами, с которыми сталкиваются на фоне последствий ударов ВСУ, заявил президент России Владимир Путин.
"Серьезных угроз нет, люди справляются с теми вызовами, с которыми сталкиваются", - сказал глава государства в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.
Как сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале, на территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня. Оперштаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Пожар тушат 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.