Кондратьев доложил Путину об отсутствии серьезных угроз в Туапсе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил ему об отсутствии серьезных угроз в Туапсе.
Глава государства во вторник собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах.
"Вот последний пример, это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, вот губернатор только что докладывал - он на месте находится, во всяком случае пару часов назад находился. Вроде серьезных угроз нет и люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются", - сказал Путин в ходе совещания.
Оперативный штаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Пожар тушат 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в городе непростой, но контролируемой.