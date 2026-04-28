Подавляющая часть бизнеса помогает бойцам СВО, заявил Путин

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Подавляющее большинство представителей бизнеса в РФ занимает патриотическую позицию, поддерживает участников СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подавляющее большинство, практически все предприниматели, работают эффективно и с полной отдачей. Занимают патриотическую позицию, искренне стремятся внести свой вклад в достижение целей развития России, помогают нашим бойцам на фронте, поддерживают участников СВО и членов их семей", - сказал он в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.
Путин подчеркнул, что государству нужно также работать в партнерстве с бизнесом.