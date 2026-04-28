Путин поручил защитить свободный выбор жителям новых регионов на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна сделать все, чтобы защитить свободный выбор жителей новых регионов на предстоящих выборах в сентябре, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал совещание по обеспечению безопасности на предстоящих в РФ выборах.
"Государство, со своей стороны, должно сделать все, чтобы защитить их (жителей новых регионов - ред.) свободный выбор, так же, как и свободный выбор всех наших граждан на всей территории Российской Федерации", - сказал Путин.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года. Председатель ЦИК России Элла Памфилова отмечала, что указ президента РФ о назначении федеральных выборов ожидается в июне.
Кроме того, в единый день голосования 2026 года запланированы выборы глав не менее семи субъектов России, а также депутатов законодательных собраний 39 регионов. Всего ожидается более двух тысяч избирательных кампаний.