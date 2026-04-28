Путин поручил защитить свободный выбор жителям новых регионов на выборах

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия должна сделать все, чтобы защитить свободный выбор жителей новых регионов на предстоящих выборах в сентябре, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, в единый день голосования 2026 года запланированы выборы глав не менее семи субъектов России, а также депутатов законодательных собраний 39 регионов. Всего ожидается более двух тысяч избирательных кампаний.