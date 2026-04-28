Путин назвал бизнес основной частью экономики России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бизнес в настоящее время составляет почти всю экономику России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Бизнес в современных условиях - это значительная часть экономики России, почти вся экономика", - сказал он в ходе совещания по безопасности на предстоящих выборах.
Ранее во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что частный бизнес рискует собственными деньгами и выбирает наиболее эффективные решения, именно он должен быть основой российской экономики.