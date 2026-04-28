Путин поручил принять меры безопасности в новых регионах перед выборами

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил заблаговременно принять меры безопасности в новых регионах перед выборами в Госдуму с учетом оперативной обстановки.
"Также прошу уделить повышенное внимание организации выборов во всех районах, расположенных вблизи государственных границ, приграничных местностях, заблаговременно принять необходимые меры с учётом оперативной обстановки", - сказал Путин.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года. Председатель ЦИК России Элла Памфилова отмечала, что указ президента РФ о назначении федеральных выборов ожидается в июне.