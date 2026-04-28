Путин поручил создать условия для участия в выборах военных на СВО

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать условия для участия в голосовании на предстоящих выборах военных, задействованных в СВО.
"Необходимо также создать условия для участия в голосовании наших военнослужащих, сотрудников, задействованных в специальной военной операции", - сказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах во вторник.