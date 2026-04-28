Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин потребовал решительно пресекать попытки провокаций в предвыборный период.
- Президент отметил, что ставка Киева на террор ничего не изменит.
- Он поручил создать условия для участия в голосовании военных, задействованных в СВО.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин потребовал решительно пресекать попытки провокаций в предвыборный период.
"Я обращаюсь к сотрудникам правоохранительных органов, специальных служб. Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. А в предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные и за рубежом", — сказал он на совещании по обеспечению безопасности во время избирательной кампании в сентябре.
Путин подчеркнул, что страна должна сделать все, чтобы защитить свободный выбор жителей новых регионов.
"Те, кто отказывает Донбассу и Новороссии в историческом праве быть частью своей родины, частью России, попытаются, конечно же, как это и было раньше, им помешать. Напомню, у себя на Украине выборов не проводят под предлогом военного положения. Ну и нам пытаются помешать", — добавил он.
Ставка Киева, ежедневно теряющего территории и неспособного остановить российские войска, на террор ничего не изменит, отметил президент.
"В этих (новых. — Прим. ред.) регионах живут люди крепкие, надежные — что называется, с характером. Уверен, их не запугать", — подчеркнул Путин.
Он также поручил создать условия для участия в голосовании военных, задействованных в СВО. Кроме того, президент призвал защитить цифровые системы ЦИК от постороннего вмешательства и обеспечить их доступность.
Выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, заявил Путин
21 апреля, 14:56