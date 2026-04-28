Путин назвал безопасность участников выборов приоритетом России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетом РФ безопасность всех участников предстоящих в стране выборов.
"Состоятся масштабные кампании регионального и местного уровня. Наш приоритет - это безопасность всех участников выборов, кандидатов, членов избиркомов и наблюдателей, десятков миллионов людей, которые придут на участки для голосования", - сказал Путин в ходе совещания по обеспечению безопасности на выборах.