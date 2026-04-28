Российские власти уделяют внимание противодействию терроризму, заявил Путин

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские власти постоянно уделяют внимание противодействию терроризму и защите граждан, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня в нашей повестке комплекс вопросов, связанных с совершенствованием системы антитеррора и в целом обеспечения безопасности граждан. Мы постоянно уделяем этим вопросам внимание. Детально обсуждали эту тему на ежегодных коллегиях ФСБ, МВД, Генеральной прокуратуры, на оперативных совещаниях Совета безопасности", - сказал Путин.