Путин призвал расширять число исследований в рамках неонатального скрининга

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество выявляемых заболеваний в рамках неонатального скрининга новорожденных необходимо расширять, заявил президент России Владимир Путин на встрече главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.
"Этот объем (количество исследований в рамках раннего скрининга новорожденных - ред.) нужно расширять", - подчеркнул глава государства.
Мурашко уточнил, что с этого года ранний скрининг новорожденных включает 42 заболевания.
"Фактически без увеличения финансирования", - добавил он.
Путин также обратил внимание на необходимость заниматься скринингом на ранних сроках беременности.