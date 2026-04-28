Путин призвал расширять число исследований в рамках неонатального скрининга - РИА Новости, 28.04.2026
18:16 28.04.2026
Путин призвал расширять число исследований в рамках неонатального скрининга

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин призвал расширять количество выявляемых заболеваний в рамках неонатального скрининга новорожденных.
  • Глава Минздрава России Михаил Мурашко уточнил, что с этого года ранний скрининг новорожденных включает 42 заболевания.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество выявляемых заболеваний в рамках неонатального скрининга новорожденных необходимо расширять, заявил президент России Владимир Путин на встрече главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.
"Этот объем (количество исследований в рамках раннего скрининга новорожденных - ред.) нужно расширять", - подчеркнул глава государства.
Мурашко уточнил, что с этого года ранний скрининг новорожденных включает 42 заболевания.
"Фактически без увеличения финансирования", - добавил он.
Путин также обратил внимание на необходимость заниматься скринингом на ранних сроках беременности.
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мурашко
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
