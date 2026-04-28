18:08 28.04.2026 (обновлено: 18:55 28.04.2026)
Путин отметил важность увеличения охватов проверки репродуктивного здоровья

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время встречи. 28 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил важность увеличения охватов граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию.
  • Увеличение охватов должно касаться и мужчин, и женщин.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Необходимо увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече главой Минздрава Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.
"Чтобы родителей было все больше и больше нужно, конечно, у вас здесь отмечено, увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья", - отметил глава государства, добавив, что увеличение охватов должно касаться и мужчин, и женщин.
Мурашко отметил, что сейчас такая диспансеризация пользуется все большей популярностью. "Сейчас активнее пошли (проходить диспансеризацию), чему мы несказанно рады, и мужчины стали присоединяться активнее", - пояснил он.
Еще одной темой обсуждения стали мобильные комплексы для проведения диспансеризации в школах и детских садах. "Это такой хороший эффект именно по формированию здоровья ребенка, когда он развивается", - пояснил Мурашко.
"Доля взятых под диспансерное наблюдение от нуля до 17 лет, значит 89,3%", - обратил внимание президент, указав, что это хороший показатель.
