Путин отметил важность увеличения охватов проверки репродуктивного здоровья

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Необходимо увеличивать охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече главой Минздрава Михаилом Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф.

"Чтобы родителей было все больше и больше нужно, конечно, у вас здесь отмечено, увеличивать охват граждан, проходящих диспансеризацию с точки зрения оценки репродуктивного здоровья", - отметил глава государства, добавив, что увеличение охватов должно касаться и мужчин, и женщин.

Мурашко отметил, что сейчас такая диспансеризация пользуется все большей популярностью. "Сейчас активнее пошли (проходить диспансеризацию), чему мы несказанно рады, и мужчины стали присоединяться активнее", - пояснил он.

Еще одной темой обсуждения стали мобильные комплексы для проведения диспансеризации в школах и детских садах. "Это такой хороший эффект именно по формированию здоровья ребенка, когда он развивается", - пояснил Мурашко.