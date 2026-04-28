Путин уточнил у Мурашко, как нанимают медиков с полным возмещением затрат

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уточнил у главы Минздрава Михаила Мурашко, как работает программа приема медицинских кадров на работу в субъектах страны с полным возмещением затрат.
"Как работает эта программа приема на места с полным возмещением затрат?" - обратился глава государства к Мурашко.
Министр здравоохранения пояснил, что субъекты компенсируют в том числе определенные затраты на выплату стипендий. Многие регионы, куда приезжают специалисты, также имеют программы по предоставлению жилья.
Мурашко добавил, что программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" являются хорошей поддержкой. Он также отметил роль утвержденных главой государства социальных выплат для врачей амбулаторно-поликлинического звена.
"И особые слова благодарности за малые населенные пункты, потому что там пошел прирост медицинских работников", - подчеркнул глава Минздрава.
"Очень важно", - отреагировал президент.
Мурашко также рассказал президенту об открытом в Мелитополе онкологическом диспансере.
"Там не было никогда?" - уточнил Путин. Глава Минздрава подтвердил, объяснив, что на начальном этапе пациентов доставляли в федеральные учреждения.
Еще одной темой обсуждения стал национальный проект "Продолжительная и активная жизнь".
"Сокращение употребление алкоголя, табака и увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни - это как мы с вами", - отметил президент, обращаясь к министру здравоохранения.