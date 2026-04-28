Путин поблагодарил Пушилина за развитие производства медаппаратуры в ДНР

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу ДНР Дениса Пушилина за развитие производства медицинской аппаратуры в Донецке.
"В Донецке начали производить современную медицинскую аппаратуру, медицинскую технику... Хочу вас поблагодарить за то, что вы уделяете этому внимания. Вопрос - нужно что-то дополнительно сделать, поддержать вас в чем-то, чтобы это направление и дальше развивалось активно?" - сказал Путин.
Глава ДНР отметил, что поддержка "лишней не будет" и что самое важное в медицине - это персонал, с преображением учреждений оставить кадры в регионе будет легче.
