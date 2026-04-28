Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 28.04.2026
Путин поблагодарил Пушилина за развитие производства медаппаратуры в ДНР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с первым заместителем правительства РФ Денисом Мантуровым
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Владимир Путин поблагодарил главу ДНР Дениса Пушилина за развитие производства медицинской аппаратуры в Донецке.
  • Глава ДНР отметил, что поддержка для развития производства медицинской аппаратуры будет полезна и что важно сохранить кадры в регионе.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу ДНР Дениса Пушилина за развитие производства медицинской аппаратуры в Донецке.
Путин во вторник по видеосвязи принимает участие в открытии новых модульных объектов скорой помощи в регионах РФ.
Донецке начали производить современную медицинскую аппаратуру, медицинскую технику... Хочу вас поблагодарить за то, что вы уделяете этому внимания. Вопрос - нужно что-то дополнительно сделать, поддержать вас в чем-то, чтобы это направление и дальше развивалось активно?" - сказал Путин.
Глава ДНР отметил, что поддержка "лишней не будет" и что самое важное в медицине - это персонал, с преображением учреждений оставить кадры в регионе будет легче.
Донецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияВладимир ПутинДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала