Путин встретился с министром здравоохранения
17:18 28.04.2026 (обновлено: 18:15 28.04.2026)
Путин встретился с министром здравоохранения

Путин встретился с Мурашко в Федеральном центре медицины катастроф

  Путин проводит встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
  Она проходит в Федеральном центре медицины катастроф.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Общение проходит в Федеральном центре медицины катастроф (ФЦМК) в День работника скорой медицинской помощи. Встреча завершает работу главы государства на площадке - ранее он осмотрел выставку образцов отечественной медицинской техники.
Федеральный центр медицины катастроф создан 1 марта 2021 года в составе ФГБУ "НМХЦ им. Н. И. Пирогова" Минздрава России.
За пять лет работы центра была создана эффективная система экстренного реагирования, способная противостоять любым вызовам. В составе ФЦМК функционируют Центр управления в кризисных ситуациях, Центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи, а также полевой многопрофильный госпиталь с бригадами экстренного реагирования.
Многопрофильный госпиталь работал в Ростовской, Белгородской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках, Краснодарском крае. Сейчас он функционирует в Курской области.
