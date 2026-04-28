Путин отметил качество российского медоборудования

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал произведенное в России медоборудование очень современным и качественным.
Президент РФ Владимир Путин во вторник посещает Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.
"Денис Владимирович, я посмотрел на выставке медоборудования, в основном это оборудование отечественного производства, очень современное, очень эффективное, качественное, и много производится именно в Свердловской области. Передайте самые теплые слова благодарности за эту работу всем коллективам, которые у вас этим занимаются", - сказал Путин в ходе открытия новых модульных скоропомощных приемных отделений, обращаясь к губернатору Свердловской области Денису Паслеру.