Путин поручил создать новые модульные отделения скорой помощи в регионах

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Порядка 99 модульных приемных отделений скорой помощи нужно создать до 2030 года, заявил Владимир Путин.
"На текущий момент уже построено 12 таких отделений, включая те, что мы увидим и сейчас. Еще 28 отделений завершим до конца текущего года", — сказал он.
Президент отметил, что Россия производит все больше отечественного медицинского оборудования, оно во многом превосходит зарубежное. Большой шаг вперед сделала телемедицина: число консультаций выросло в 70 раз за последние годы.
"Необходимым инструментом, который служит спасению жизни, становятся цифровые технологии. Они позволяют оптимизировать всю цепочку от оперативной фиксации вызова и сбора информации о пациенте до отслеживания его транспортировки в режиме реального времени", — добавил он.
Путин также назвал работу врачей в условиях спецоперации самоотверженной.
"Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим независимо от времени суток", — подчеркнул он.
Сегодня президент приехал в Федеральный центр медицины катастроф в Москве и осмотрел выставку образцов отечественной медицинской техники. По видеосвязи он открыл новые модульные объекты скорой помощи в регионах.