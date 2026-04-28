16:48 28.04.2026 (обновлено: 20:43 28.04.2026)
Путин поручил создать новые модульные отделения скорой помощи в регионах

Путин поручил создать модульные приемные отделения скорой помощи в субъектах РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил создать 99 модульных приемных отделений скорой помощи до 2030-го.
  • Из них уже построено 12, еще 28 планируется завершить до конца года.
  • Президент отметил значительный прогресс в создании отечественного медоборудования и в области телемедицины.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Порядка 99 модульных приемных отделений скорой помощи нужно создать до 2030 года, заявил Владимир Путин.
"На текущий момент уже построено 12 таких отделений, включая те, что мы увидим и сейчас. Еще 28 отделений завершим до конца текущего года", — сказал он.
Работа скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Путин рассказал о качествах, необходимых для работы в скорой помощи
Вчера, 16:47
Президент отметил, что Россия производит все больше отечественного медицинского оборудования, оно во многом превосходит зарубежное. Большой шаг вперед сделала телемедицина: число консультаций выросло в 70 раз за последние годы.
"Необходимым инструментом, который служит спасению жизни, становятся цифровые технологии. Они позволяют оптимизировать всю цепочку от оперативной фиксации вызова и сбора информации о пациенте до отслеживания его транспортировки в режиме реального времени", — добавил он.

Путин также назвал работу врачей в условиях спецоперации самоотверженной.
"Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим независимо от времени суток", — подчеркнул он.

Сегодня президент приехал в Федеральный центр медицины катастроф в Москве и осмотрел выставку образцов отечественной медицинской техники. По видеосвязи он открыл новые модульные объекты скорой помощи в регионах.
 
