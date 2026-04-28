Путин отметил самоотверженную работу скорой помощи в условиях СВО

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил самоотверженную работу российской скорой помощи в условиях специальной военной операции.
"Особо отмечу самоотверженную работу экипажей скорой помощи и бригад медицины катастроф в условиях специальной военной операции, при ликвидации последствий атак вражеской беспилотной техники на наши мирные города и села, при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях", - сказал Путин в ходе открытия новых модульных скоропомощных приемных отделений.