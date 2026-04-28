Путин открыл новые модульные объекты скорой помощи в регионах

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве и по видеосвязи открыл новые объекты скорой помощи в регионах.

ФЦМК создали в 2021 году в составе Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. В его составе функционируют центры управления в кризисных ситуациях, санитарной авиации и экстренной медицинской помощи, а также полевой многопрофильный госпиталь с бригадами экстренного реагирования.