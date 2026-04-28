Путин приехал в центр медицины катастроф в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин приехал в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.
- На выставке в ФЦМК представлены образцы отечественной медицинской техники и лекарств, в том числе мобильный операционный комплекс и вертолет санитарной авиации "Ансат".
- В ходе посещения центра Путин по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах и проведет встречу с Михаилом Мурашко.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Программа главы государства началась с осмотра выставки, на которой представлены образцы отечественной медицинской техники, в том числе оснащение машин скорой помощи: аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, кардиографы, устройства телемедицины. Кроме того, презентованы образцы отечественных лекарств, новые автомобильные рентген-аппараты, сообщил журналистам директор ФЦМК Алексей Осипов.
Одним из основных экспонатов выставки является мобильный операционный комплекс.
"Это те современные устройства, которые позволяют больницу первого уровня и неприспособленные помещения в считанные часы переводить в регионах с ЧС в многопрофильные, технологичные стационары", - сказал Осипов.
В ходе посещения центра президент РФ также по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах РФ и проведет встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
Федеральный центр медицины катастроф был создан в 2021 году в составе Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова. В составе ФЦМК функционируют центр управления в кризисных ситуациях, центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи и Полевой многопрофильный госпиталь с бригадами экстренного реагирования.
