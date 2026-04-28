Путин приехал в центр медицины катастроф в Москве - РИА Новости, 28.04.2026
16:01 28.04.2026 (обновлено: 16:03 28.04.2026)
Путин приехал в центр медицины катастроф в Москве

Путин приехал в Федеральный центр медицины катастроф в Москве

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
  • Владимир Путин приехал в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве.
  • На выставке в ФЦМК представлены образцы отечественной медицинской техники и лекарств, в том числе мобильный операционный комплекс и вертолет санитарной авиации "Ансат".
  • В ходе посещения центра Путин по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах и проведет встречу с Михаилом Мурашко.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Программа главы государства началась с осмотра выставки, на которой представлены образцы отечественной медицинской техники, в том числе оснащение машин скорой помощи: аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, кардиографы, устройства телемедицины. Кроме того, презентованы образцы отечественных лекарств, новые автомобильные рентген-аппараты, сообщил журналистам директор ФЦМК Алексей Осипов.
Одним из основных экспонатов выставки является мобильный операционный комплекс.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Мурашко заявил о чрезмерном потреблении сахара и соли в России
24 апреля, 12:42
"Это те современные устройства, которые позволяют больницу первого уровня и неприспособленные помещения в считанные часы переводить в регионах с ЧС в многопрофильные, технологичные стационары", - сказал Осипов.
На выставке представлен вертолет санитарной авиации "Ансат", который используется для эвакуации тяжелых пациентов. Они используются в том числе в Курске, Белгороде, Брянске, сообщил Осипов.
В ходе посещения центра президент РФ также по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах РФ и проведет встречу с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
Федеральный центр медицины катастроф был создан в 2021 году в составе Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова. В составе ФЦМК функционируют центр управления в кризисных ситуациях, центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи и Полевой многопрофильный госпиталь с бригадами экстренного реагирования.
С 29 ноября 2024 года под патронажем ФЦМК создана базовая организация в области медицины катастроф в СНГ. В этом году центр рассчитывает получить статус международной бригады чрезвычайного реагирования, которая есть сейчас только у трех стран в мире (Италия, Израиль, Китай).
Медработник во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Путин оценил достижения российской медицины в 2025 году
17 апреля, 11:29
 
