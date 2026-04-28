Путин по видеосвязи откроет модульные объекты скорой помощи в регионах

- Президент России Путин во вторник по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи откроет новые модульные объекты скорой помощи в регионах РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также в режиме видеоконференции президент сегодня откроет новые модульные скоропомощные приемные отделения в субъектах Российской Федерации. Служба скорой помощи становится современной, высокотехнологичной", - сказал Песков журналистам.