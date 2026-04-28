Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума "Открытый диалог", отметив, что география форума охватывает всю планету.
Глава государства направил видеообращение к участникам форума "Открытый диалог".
"Приветствую в столице России, в Москве участников и гостей второго международного форума "Открытый диалог". Его география охватывает без преувеличения всю планету. В конкурсе эссе, творческих работ приняли участие эксперты, руководители бизнеса, ученые из 120 стран, включая Азию, Африку, Ближний Восток, Европу, Австралию, Северную и Южную Америку", - сказал президент.
Путин также назвал форум вкладом в формирование справедливой модели глобального развития.
"Экспертное обсуждение форума охватывает четыре стратегических направления. Это инвестиции в технологическое развитие, в торговлю и логистику, связанность стран и народов, в улучшение среды для жизни. И конечно, это вложения в человека, в укрепление демографии и систем образования, в модернизацию рынков труда", - подчеркнул президент.
Кроме того, глава государства выразил уверенность, что проведение форума поможет найти эффективные решения многих таких задач, послужит обеспечению устойчивого, долгосрочного экономического роста и повышению качества жизни людей во всём мире – в мире, где будет цениться взаимное доверие и готовность разрешать любые конфликты на основе компромиссов.
"Желаю вам интересных, содержательных дискуссий и результативной работы", - добавил президент.