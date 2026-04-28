Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал участников форума "Открытый диалог"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 28.04.2026 (обновлено: 10:48 28.04.2026)
Путин поприветствовал участников форума "Открытый диалог"

Путин: география форума «Открытый диалог» охватывает всю планету

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поприветствовал участников форума "Открытый диалог".
  • Его посетят эксперты, руководители бизнеса и ученые из 120 стран.
  • Путин назвал это мероприятие вкладом в формирование справедливой модели глобального развития и выразил уверенность, что оно поможет найти эффективные решения многих задач.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников форума "Открытый диалог", отметив, что география форума охватывает всю планету.
Глава государства направил видеообращение к участникам форума "Открытый диалог".
"Приветствую в столице России, в Москве участников и гостей второго международного форума "Открытый диалог". Его география охватывает без преувеличения всю планету. В конкурсе эссе, творческих работ приняли участие эксперты, руководители бизнеса, ученые из 120 стран, включая Азию, Африку, Ближний Восток, Европу, Австралию, Северную и Южную Америку", - сказал президент.
Путин также назвал форум вкладом в формирование справедливой модели глобального развития.
"Экспертное обсуждение форума охватывает четыре стратегических направления. Это инвестиции в технологическое развитие, в торговлю и логистику, связанность стран и народов, в улучшение среды для жизни. И конечно, это вложения в человека, в укрепление демографии и систем образования, в модернизацию рынков труда", - подчеркнул президент.
Кроме того, глава государства выразил уверенность, что проведение форума поможет найти эффективные решения многих таких задач, послужит обеспечению устойчивого, долгосрочного экономического роста и повышению качества жизни людей во всём мире – в мире, где будет цениться взаимное доверие и готовность разрешать любые конфликты на основе компромиссов.
"Желаю вам интересных, содержательных дискуссий и результативной работы", - добавил президент.
РоссияМоскваАзияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала