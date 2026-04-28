В мире важную роль играют страны, которые ценят суверенитет, заявил Путин

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В современном мире все более важную роль играют страны, которые понимают важность суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.
"Буквально на наших глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. В ней все большую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах", - сказал Путин в видеообращении к участникам форума "Открытый диалог".