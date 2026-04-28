Путин заявил о формировании многополярной архитектуры мирового развития

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития, все большую роль играют государства, которые понимают и ценят важность национального суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.
"Буквально на наших глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. В ней все большую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах, могут сами определять вектор своего развития, опираясь на собственные ценности, ресурсы и приоритеты, идентичность и суверенное мировоззрение", - сказал он в видеообращении к участникам форума "Открытый диалог".
