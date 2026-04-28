Рейтинг@Mail.ru
Суда в Ормузе должны соблюдать иранские нормы, заявили в Минобороны ИРИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 28.04.2026
Суда в Ормузе должны соблюдать иранские нормы, заявили в Минобороны ИРИ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Движение судов через Ормузский пролив после завершения конфликта с США будет осуществляться с соблюдением норм, которые обеспечат безопасность Ирана, заявил замминистра обороны Ирана Реза Талаиник.
ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Движение судов через Ормузский пролив после завершения конфликта с США будет осуществляться с соблюдением норм, которые обеспечат безопасность Ирана, заявил замминистра обороны Ирана Реза Талаиник.
"Проход через Ормузский пролив после окончания войны будет осуществляться с соблюдением иранских норм", - приводит агентство Tasnim слова военного.
Он заявил об этом в ходе заседания министров обороны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящей в Бишкеке, отметив, что транзит будет касаться торговых судов, которые должны будут соблюдать протоколы, не подвергающие рискам безопасность Ирана.
Ранее Иран сообщил о планах разработать совместно с Оманом новый режим судоходства в Ормузском проливе и заявил о готовности брать плату за пользование Ормузом. В этой связи депутаты выступили с законодательной инициативой, а Центробанк Ирана, согласно одному из парламентариев, открыл четыре счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро для взимания платы за проход через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Из-за начала блокады вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом.
В миреИранОрмузский проливСШАШОСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала