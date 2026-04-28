Суда в Ормузе должны соблюдать иранские нормы, заявили в Минобороны ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕГЕРАН, 28 апр - РИА Новости. Движение судов через Ормузский пролив после завершения конфликта с США будет осуществляться с соблюдением норм, которые обеспечат безопасность Ирана, заявил замминистра обороны Ирана Реза Талаиник.
"Проход через Ормузский пролив после окончания войны будет осуществляться с соблюдением иранских норм", - приводит агентство Tasnim слова военного.
Ранее Иран сообщил о планах разработать совместно с Оманом новый режим судоходства в Ормузском проливе и заявил о готовности брать плату за пользование Ормузом. В этой связи депутаты выступили с законодательной инициативой, а Центробанк Ирана, согласно одному из парламентариев, открыл четыре счета в иранских риалах, юанях, долларах и евро для взимания платы за проход через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Из-за начала блокады вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом.