В России хотят запретить коррупционерам снова поступать на госслужбу

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий запрет на повторное поступление на государственную службу уволенных за утрату доверия чиновников, разрабатывается в России, сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко.
В середине апреля генпрокурор России Александр Гуцан, выступая с докладом в Совфеде, предложил законодательно закрепить запрет на повторное поступление на госслужбу для чиновников, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупционных нарушений.
"Такой законопроект, насколько я знаю, существует, разрабатывается… Мы поддерживаем это предложение двумя руками", - рассказал Винниченко.
По его словам, повторного поступления на госслужбу людей, которые себя запятнали в качестве коррупционеров, не может быть, они должны работать в других местах.
Во вторник на площадке ИЗИСП в рамках реализации Национальной стратегии противодействия коррупции прошел XV Евразийский антикоррупционный форум "Исковое обеспечение противодействия коррупции".