Почти 20 участников присоединились к программе "СВОе дело" в Приморье
14:27 28.04.2026
Почти 20 участников присоединились к программе "СВОе дело" в Приморье

К новой группе программы "СВОе дело" в Уссурийске присоединилось 18 участников

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. К образовательной программе "СВОе дело" в Уссурийске присоединились 18 участников, это уже четвертая и финальная в этом месяце группа, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
Программа расширяет географию. Всего в этом году центр "Мой бизнес" организовал три обучающих потока во Владивостоке и Находке, где знания получили 53 участника специальной военной операции и их близкие. В мае организаторы планируют запустить обучение в онлайн-формате. Главная цель интенсива — передать слушателям компетенции, необходимые для старта собственного дела в регионе.
Региональный центр Мой бизнес Самарской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Субъекты МСП получили более 175 тысяч услуг в самарском центре "Мой бизнес"
27 апреля, 18:00
За три дня обучения эксперты делятся опытом: как выбрать подходящую бизнес-идею, решать юридические и маркетинговые вопросы, а также использовать инструменты искусственного интеллекта. Главная задача программы — помочь участникам составить бизнес-план и изучить актуальные способы привлечения финансирования для запуска своего проекта.
Программу "СВОе дело" проводят приморский центр "Мой бизнес" и краевое министерство экономического развития в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
