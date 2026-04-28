Обучающая программа для участников СВО и членов их семей "СВОе дело" в Приморье

Почти 20 участников присоединились к программе "СВОе дело" в Приморье

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. К образовательной программе "СВОе дело" в Уссурийске присоединились 18 участников, это уже четвертая и финальная в этом месяце группа, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Программа расширяет географию. Всего в этом году центр "Мой бизнес" организовал три обучающих потока во Владивостоке и Находке, где знания получили 53 участника специальной военной операции и их близкие. В мае организаторы планируют запустить обучение в онлайн-формате. Главная цель интенсива — передать слушателям компетенции, необходимые для старта собственного дела в регионе.

За три дня обучения эксперты делятся опытом: как выбрать подходящую бизнес-идею, решать юридические и маркетинговые вопросы, а также использовать инструменты искусственного интеллекта. Главная задача программы — помочь участникам составить бизнес-план и изучить актуальные способы привлечения финансирования для запуска своего проекта.